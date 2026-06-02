Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі запустила 729 ракет різних типів і дронів

Захисники збили 642 цілі. 

У ніч на 2 червня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ворог цілив по Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Полтавській області й інших регіонах. 

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил

Зафіксовано: 

  • 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл.);
  • 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);
  • 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл.);
  • 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);
  • 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила/подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М;
  • 26 крилатих ракет Х-101;
  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 602 ворожі БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", – розповіли захисники. 

Атака вночі 2 червня
Фото: Повітряні сили
Атака вночі 2 червня

Наслідки по регіонах

У Києві загинули четверо людей, поранені 58 – це інформація станом на 8 ранку. Є ушкодження в Святошинському, Солом'янському, Подільському, Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому районах. 

У Київській області постраждали чотири райони, поранені троє людей. 

У Дніпрі російський удар вбив шістьох людей. Поранені понад 30. 

У Харкові – десять поранених. Пошкоджено чотири райони. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies