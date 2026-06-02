Окупанти атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя

Близько 23:00 год 1 червня росіяни атакували Запоріжжя. Є пошкодження.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару постраждав об’єкт критичної інфраструктури в обласному центрі. На місці виникла пожежа.
Інформації про постраждалих немає.
Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли про загрозу безпілотників, керованих авіаційних бомб та швидкісних ракет.
