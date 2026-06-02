Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя

Інформації про постраждалих немає.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
Іван Федоров
Фото: тг-канал Івана Федорова

Близько 23:00 год 1 червня росіяни атакували Запоріжжя. Є пошкодження. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару постраждав об’єкт критичної інфраструктури в обласному центрі. На місці виникла пожежа.

Інформації про постраждалих немає.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли про загрозу безпілотників, керованих авіаційних бомб та швидкісних ракет.

  • 1 червня, російські війська атакували Запоріжжя, пошкодили там приватний будинок і поранили жінку.Напередодні ворог бив по області 941 раз.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies