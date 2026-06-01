Сенсація зі Львова: 15-річна Гнатишин лідирує на чемпіонаті Європи з шахів після шести турів

Як українки виступають на чемпіонаті Європи з шахів і чого можна від них очікувати – в огляді шести турів на LB.ua.

Хто б міг подумати, що після шостого туру таблицю чемпіонату Європи серед жінок очолюватиме шахістка, яка посідає в стартовому списку лише 76-у позицію. А вона досі не втратила й половини очка. Мова про 15-річну львів'янку Анастасію Гнатишин. Вона вже стала сенсацією змагань і, схоже, не планує зупинятися.

Правила гри

У Батумі стартував жіночий чемпіонат Європи з шахів. У ньому грають понад 160 шахісток, які в 11 турів за швейцарською системою розіграють звання чемпіонки та 10 місць на жіночий Кубок світу. Контроль часу: півтори години на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого. Призовий фонд складає 60 тисяч євро, який отримають 20 учасниць. Перший приз – десять тисяч, другий – вісім, третій – сім.

Фото: ewcc2026.com Атмосфера на чемпіонаті Європи з шахів

Реклама

Україну представляють одразу дванадцятеро шахісток. Зокрема: Юлія Осьмак (2451), Анна Ушеніна (2420), Наталія Букса (2392), Інна Гапоненко (2331), Анастасія Рахмангулова (2328), Єлизавета Гребенщикова (2309), Тетяна Скарбарчук (2236), Божена Піддубна (2235), Анастасія Гнатишин (2207), Людмила Іваницька (2112), Маріца Цирульник (2028), Міланіка Лозович (б/р).

Серед конкуренток наших можемо назвати Ставрулу Цолакіду (Греція, 2455), Ульвію Фаталієву (Азербайджан, 2450), грузинських шахісток Лейлу Джавахашвілі (2442), Белу Хотенашвілі (2415), Мері Арабідзе (2409), Май Нарву (Естонія, 2426), Дінару Вагнер з Німеччини (2408), болгарку Нуругул Салімову (2404), польських гравчинь Олівію Кьолбасу (2397), Олександру Мальцевську (2390), Клавдію Кулонь (2377) та досвідчену Моніку Сочко (2355), Ольгу Баделку, яка представляє Австрію (2392), Еліну Даніелян (Вірменія, 2390) та Елін Роберс з Нідерландів (2389).

Найкращі партії юної львів'янки

У четвертому турі суперницею Гнатишин була міжнародна гросмейстерка Май Нарва з Естонії, яка на 10 років старша українки. До того ж її рейтинг на понад двісті пунктів вище за Настін. Додамо, що Май стала бронзовим призером попереднього чемпіонату. Але нашу шахістку налякати чимось неможливо.

Фото: ewcc2026.com Анастасія Гнашитин думає над ходом

Естонка застосувала чорними захист Каро-Канн. Гнатишин вела партію без поспіху, проте міцно і надійно. Чорні поступово стали відчувати брак простору. А після помилки суперниці на 38-у ході українка виграла слона, після чого перемога стала справою нескладної техніки.

Наступною суперницею львів'янки стала колишня росіянка Ельвіра Мірзоєва, яка нині представляє Велику Британію. Спостерігаючи їхню партію, склалося враження, що грали шахістки різного класу. Перевага нашої дівчини була очевидною, хоча вона і мала чорні фігури. Спочатку Анастасія виграла пішака, а потім організувала матову атаку на короля білих.

Фото: ewcc2026.com 15-річна українська шахістка Гнатишин виступає на чемпіонат Європи

Реклама

Нарешті в шостому раунді Гнатишин білими грала проти польської шахістки Олівії Кьолбаси. Наша шахістка білими обрала шотландську партію. Хоча її опонентка на початку зустрічі трималася досить непогано, проте в середині почала помилятися. Фігури білих поступово зайняли домінуючі позиції. Хоча польська шахістка чинила спротив у ситуації, де можна було сміливо здатися, звісно, їй це не допомогло.

Ушеніна й Букса на ходу, а Осьмак лихоманить

Треба сказати, що й інші українські шахістки виступають досить успішно. Це і ексчемпіонка світу Анна Ушеніна, і Наталія Букса, а також Анастасія Рахмангулова. Вони набрали по 4,5 очка з 6 і розділяють місця з п'ятого по сімнадцяте. На пів очка менше у Єлизавети Гребенщикової. По 3,5 очка набрали Інна Гапоненко та Божена Піддубна.

Фото: ewcc2026.com Українська шахістка Анна Ушеніна (праворуч) на ЧЄ

Поки що лихоманить Юлію Осьмак. На жаль, у неї лише 3 очки. Проте, знаючи твердий характер киянки, її зарано списувати з рахунків. Також п'ятдесят відсотків мають Тетяна Скарбарчук та Людмила Іваницька.

Фото: ewcc2026.com Юлія Осьмак (ліворуч) під час шахової партії

Отож, після шести турів становище лідерів таке: Гнатишин – 6 очок, Сабріна Вега (Іспанія), Ульвія Фаталієва (Азербайджан) та Мері Арабідзе (Грузія) – по 5. У сьомому турі на Анастасію очікуватиме досить нелегкий двобій чорними з Арабідзе.