Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) здолала Ігу Швьонтек (WTA №3) з Польщі в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026 – 7:5 , 6:1, повідомляє LB.ua.
Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка змогла виконати 5 подач навиліт і припустилася 4 подвійних помилок. Внаслідок цього Костюк вдалося уперше за п'ять поєдинків обіграти Швьонтек.
У чвертьфіналі змагань Марта зіграє з переможницею пари Еліна Світоліна – Белінда Бенчич.
Матч Світоліної заплановано на 14:10 за Києвом.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ролан Гаррос Марта Костюк перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубовіч.