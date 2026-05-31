Матч Світоліної заплановано на 14:10 за Києвом.

У чвертьфіналі змагань Марта зіграє з переможницею пари Еліна Світоліна – Белінда Бенчич.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка змогла виконати 5 подач навиліт і припустилася 4 подвійних помилок. Внаслідок цього Костюк вдалося уперше за п'ять поєдинків обіграти Швьонтек .

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) здолала Ігу Швьонтек (WTA №3) з Польщі в 1/8 фіналу Ролан Гаррос -2026 – 7:5 , 6:1, повідомляє LB.ua.

Перша перемога над полькою для 15-ї ракетки України.

