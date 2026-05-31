Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Марта Костюк розгромила Ігу Швьонтек в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Перша перемога над полькою для 15-ї ракетки України.

Марта Костюк грає в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) здолала Ігу Швьонтек (WTA №3) з Польщі в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026 – 7:5 , 6:1, повідомляє LB.ua.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка змогла виконати 5 подач навиліт і припустилася 4 подвійних помилок. Внаслідок цього Костюк вдалося уперше за п'ять поєдинків обіграти Швьонтек.

Костюк під час гри
Фото: EPA/UPG
Костюк під час гри

Марта Костюк під час подачі
Марта Костюк під час подачі

У чвертьфіналі змагань Марта зіграє з переможницею пари Еліна Світоліна – Белінда Бенчич.

Емоції Марти Костюк
Емоції Марти Костюк

Костюк після перемоги
Костюк після перемоги

Матч Світоліної заплановано на 14:10 за Києвом.

Костюк і Швьонтек після гри
Костюк і Швьонтек після гри

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ролан Гаррос Марта Костюк перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубовіч.

