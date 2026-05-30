Протистояння меча й щита. ПСЖ і «Арсенал» поборяться за кубок Ліги чемпіонів УЄФА

Що пов'язує двох різних за розумінням гри тренерів, яка з команд підходить до фіналу в кращій формі та хто переможе – в прев'ю фіналу ЛЧ на LB.ua.

Обидва тренери, діаметрально протилежні за стилем гри, заслуговують на перемогу сьогодні, і обидві їхні команди опинилися на своїх посадах недаремно. А ще недавно починали в одному місці.

А що « Арсенал »? Команда під керівництвом ще одного іспанця Мікеля Артети грає вкрай обережно. Лондонці мають найкращий захист в Англійській прем'єр-лізі, пропустивши всього 27 голів. Вони рівно пройшли груповий етап, здобувши 8 із 8 перемог, а потім у плей-оф до фіналу відзначилися вісьмома голами за шість матчів… Але ж хто скаже криве слово на Артету, який уперше за 20 років вивів канонірів у фінал Ліги чемпіонів. Приблизно той, хто поставить під сумнів дещо нахабні слова Енріке, чинного володаря кубка.

«Бажаю, щоб це був чудовий фінал і щоб перемогла та команда, яка краще грає у футбол», – сказав за день до фіналу Ліги чемпіонів тренер ПСЖ Луїс Енріке. Зазвичай ці слова сприймають як кліше перед матчами найвищого ґатунку, але іспанський спеціаліст, певно, на дещо натякнув. Саме ПСЖ у фіналі може оновити рекорд результативності в Лізі чемпіонів, якщо заб'ють хоча б двічі, саме ПСЖ дивує вишуканими тактичними напрацюваннями й шаленим пресингом, який аналізують експерти по всьому світу.

Каталонське минуле

Майбутні суперники у фіналі Ліги чемпіонів-2026 уперше перетнулися в 1997 році. За рік до того в «Барселону» з табору мадридського «Реала» прийшов Луїс Енріке. Півзахисник вирізнявся серед інших самовіддачею й умінням бути корисним будь-де в межах поля. В академії натомість нарощувала м'язи плеяда молодих гравців, які виросли під час перегляду матчів «Барселони» Йохана Кройфа.

Фото: fcbarcelona.com Луїс Енріке під час тренування. Третій праворуч – Мікель Артета

Серед них – Мікель Артета. Баск доєднався до дублю каталонців у 15 років, за рік після приходу в команду Енріке. Разом із Артетою підростали Хаві Ернандес, Карлес Пуйоль і Андрес Іньєста. Місця для перспективного півзахисника банально не було, тому він пішов шукати щастя в ПСЖ… Потім був «Рейнджерс», «Сосьєдад», «Евертон» і «Арсенал».

Енріке натомість став капітаном «Барси», закінчив там кар'єру, а за десять років після цього очолив її. Усе, що далі – історія. Требл разом із каталонцями й робота з тріо Мессі-Суарес-Неймар. Що може бути краще? Хіба требл із ПСЖ у 2025 році після того, як з команди витурили найбільших зірок.

Фото: EPA/UPG Мікель Артета й Хосеп Гвардіола святкують голи під час спільної роботи в «Ман Сіті»

Артета водночас працював із Хосепом Гвардіолою, колишнім партнером Енріке в «Барселоні», в «Ман Сіті», а потім очолив «Арсенал», з яким тричі поспіль фінішував другим в АПЛ.

Їхні шляхи перетнулися в «Барселоні», але виявилися діаметрально протилежними: Енріке став легендою клубу, поки Артета наперекір долі пробивався на футбольний Олімп. Від того, швидше за все, й стиль гри обох. Луїс звик бути першим у всьому й демонстративно це доводить у ПСЖ, а Мікель ладен наступити собі на горло задля результату, бо знає, яким безжальним може бути футбол у шотландському «Рейнджерсі» й як воно – грати в дощовий вечір вівторка в Сток-Сіті під час виступів за «Арсенал».

Фото: EPA/UPG Луїс Енріке й Мікель Артета вітаються перед матчем, 2025 рік

І на обох, очевидно, вплинув Хосеп Гвардіола. Від того обидва схиблені на тактиці, але притримуються різних футбольних ідей. Щит проти меча з одного матеріалу. Перед грою Артета не приховував, що ставив собі Енріке як приклад ще з часів виступу в молодіжці каталонців.

«Луїс Енріке завжди був для мене орієнтиром – ще з часів, коли сам виходив на поле, адже він був особливим футболістом. А те, що він зробив із цією командою, видно неозброєним оком: його почерк простежується в усьому – в ідентичності команди, її ментальності, поведінці гравців і стилі гри. Він став джерелом натхнення», – заявив він. І не збрехав, якщо подивитися на результати французької команди за часів Енріке.

Бездоганний ПСЖ і російський голкіпер

За каденції Луїса французи нарешті змогли напрацювати те, чого так бракувало за часів тут Мбаппе, Неймара, Мессі, Ібрагімовіча, Кавані й інших зірок першої проби, – дисципліни. Іспанець вирізняється серед інших у цеху авторитарними підходами до роботи. Якщо коротко: ти або слухаєш його, або йдеш.

Фото: EPA/UPG Усман Дембеле

Тому головна зірка команди нині, володар Золотого м'яча Усман Дембеле, заявляє, що мусить багато пресингувати суперників під час гри, інакше тренер посадить його на лаву для запасних. Ось і все. Тому й бігають усі, як навіжені, від першого форварда до останнього захисника.

Фото: EPA/UPG Хвіча Кварацхелія контролює м'яч

Очевидно, команда б не змогла на самій лише дисципліні пройти так далеко в Лізі чемпіонів двічі поспіль. Потрібен клас. Цю функцію в команді виконує Хвіча Кварацхелія, який у семи матчах плей-оф Ліги чемпіонів поспіль виконав результативну дію й оновив рекорд змагань. І не він один. Усман Дембеле розквітнув після провалу в «Барселоні», а молодого й технічного француза Дезіре Дуе вже порівнюють із Ламіном Ямалем. Інколи – навпаки. Коли французи в оптимальних кондиціях, їх не спинити.

Переможці ЛЧ фактично тим же складом пішли за другим «вухастим» (так називають кубок ЛЧ. – Ред.) для себе. Хіба одна зміна, але вкрай болюча для українців. Основним голкіпером після відходу Джанлуїджі Доннаруми став росіянин Матвєй Сафонов. Він грає стабільно, на відміну від Іллі Забарного. Українця брали як основного захисника, але потім посадили на лаву для запасних (нас у цій історії найбільше бентежить, що Іллі окей грати разом із росіянином, який не засудив вторгнення РФ в Україну, – LB.ua). У випадку перемоги ПСЖ Забарний стане четвертим українцем, якщо рахувати Анатолія Тимощука, який здобув найбільший кубок у клубному європейському футболі. До цього ЛЧ вигравали Андрій Шевченко й Андрій Лунін.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний і Луїс Енріке на тренуванні

Минулого року у фіналі ЛЧ ПСЖ каменя на камені не залишив від міланського «Інтера» (5:0), а цьогоріч спробує «розкатати» «Арсенал» – іншої породи звіра.

Моноліт, на який скучно дивитися

Харамбол – так інколи називають стиль гри, який сповідують каноніри Мікеля Артети останніх років. Після восьмого місця в АПЛ і трьох поспіль других місць іспанець вирішив, що з нього досить спроб грати красиво. Сіль у результаті. Під це йому придбали відповідних гравців, здатних вирішувати долю матчів буквально в одному епізоді за 90 хвилин. Мінімум моментів – максимум результативності. І воно запрацювало.

Фото: EPA/UPG Деклан Райс під час матчу

В команду за понад 100 мільйонів фунтів прийшов Деклан Райс, півзахисник, який вміє з двох штрафних ударів «Реалу» двічі забивати в «дев'ятку», Ноні Мадуеке, для якого не проблема накрутити кількох гравців на фланзі й навісити куди треба – на голову умовному захиснику Габріелю. Той знає, що робити в штрафному суперників. Раптом що підстрахує новий форвард команди Віктор Дьокереш. Окрім того, залишилися вже визнані лідери Букайо Сака та Мартін Едегор.

Фото: EPA/UPG Мадуеке розбирається із суперником

Чи візьмемо до уваги кутові лондонців, які стали грізною зброєю й багато в чому ключем до перемоги в АПЛ, першої за 22 роки! «Арсенал» забив вісім разів у плей-оф (для порівняння: ПСЖ лише «Баварії» наколотив шість) цьогорічного розіграшу ЛЧ, але ж пропустив лише тричі.

Цю команду часто критикують за невиразну гру, але вона вміє перемагати атакувальних суперників, які «краще грають у футбол». Артета розуміє, що стиль гри його команди не виглядає естетично, але йому байдуже.

Фото: EPA/UPG Артета з кубком АПЛ сезону 2025/2026

«Зараз головне — грати у найкращий футбол, на який ти здатний, і використовувати найкращу нагоду здобути перемогу, ось і все», – сказав він для BBC. У цьому секрет його «Арсеналу». Якщо він переможе, то хто ж йому що скаже, першому тренеру, який подарував канонірам кубок ЛЧ? Отож. Залишилося знайти протидію найрезультативнішій команді Ліги чемпіонів цього сезону.

Хто переможе

Букмекери ставлять на перемогу ПСЖ, але не списують із рахунків «Арсенал» – орієнтовно 2.30 на 3.40. Прогноз LB.ua: мінімальна перемога ПСЖ в основний час. Не варто чекати на повторення минулорічного фіналу Ліги чемпіонів. Це можливо хіба за умови швидкого голу, а краще – двох, у ворота канонірів. Якщо ж лондонці протримаються 70 хвилин гри, то переможуть. Бо ж у випадку кутового всяке може трапитися, особливо коли граєш із командою, яка 27 разів забивала зі стандартних положень в АПЛ цього сезону.

Фото: EPA/UPG Кубок Ліги чемпіонів УЄФА, декорація

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться сьогодні, 30 травня, на «Пушкаш-Арені» в Будапешті, Угорщина. Початок гри – о 19:00 за Києвом.