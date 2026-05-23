Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном

Менше ніж за поєдинок проти Даніеля Дюбуа.

Український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик заробить 100 мільйонів доларів за бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє нідерландське видання De Volkskrant.

За інформацією джерела, для Верховена бій теж буде «прибутковою справою».

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном заплановано на 26 травня в Гізі, Єгипет. Старт бою очікують не раніше 23:45 за Києвом.

Офіційним транслятром бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

LB.ua проведе текстову трансляцію бою.