Пілот McQueen на дроні F7 від F-Drones переміг на чемпіонаті України з перегонів на FPV з навантаженням

Назару Карманнікову вдалося встановити рекорд по часу 29.708 секунд. Цього разу за звання чемпіона у дисципліні змагалися 116 учасників.

Пілот Назар Карманніков (McQueen) на дроні F7 від F-drones — переможець фіналу Чемпіонату України у дисципліні «Перегони FPV-дронів з навантаженням».

«Швидкість. Точність. Контроль. Саме так виглядає технологічний спорт нового покоління. Вітаємо пілота Карманнікова Назара, команду Free Sky та виробника F-Drones із встановленням найкращого часу 29.708 секунд і перемогою у фіналі Чемпіонату України з технологічного спорту!», — повідомили на сторінці Федерації технологічного спорту України (Federation Technological Sport of Ukraine).

У компанії F-Drones зазначили, що перемога в сучасній технологічній війні залежить не лише від того, як швидко постачаються рішення для фронту, а й від того, як системно розвивається культура технологічної майстерності в Україні.

Реклама

Фото: Федерація технологічного спорту України

«Дрон-рейсинг, змагання пілотів, інженерні виклики — це не просто спорт. Це середовище, у якому формується нове покоління українських пілотів, інженерів і технологічних лідерів.

Для F-Drones важливо підтримувати такі ініціативи, адже саме тут виробники отримують живий зворотний зв’язок, пілоти вдосконалюють навички, а технологічна спільнота стає сильнішою.

Ми раді, що наші рішення використовують талановиті спортсмени, і щиро вітаємо Назара Карманнікова — McQueen — з перемогою на дроні F7 від F-Drones. Саме з таких перемог — на трасах, полігонах, у майстернях — складеться наша велика технологічна перемога над ворогом», — зазначили в компанії.

Фото: Зоряна Стельмах Стенд F-Drones на змаганнях