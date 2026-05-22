Офіс Генпрокурора: Для терору цивільних українців РФ застосовує дрони малого радіусу дії

Росія дедалі частіше використовує безпілотники малого радіусу дії, зокрема FPV-дрони, не для бойових дій, а як інструмент цілеспрямованого терору проти цивільних людей, медиків, рятувальників та поліцейських.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Такі дії мають чіткі ознаки грубого порушення міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнні злочини, наголосила прокуратура. Правоохоронці відзначають стрімке зростання кількості кримінальних проваджень:

у 2024 році — 2427 нападів;

у 2025 році — 6771 провадження;

за перші чотири місяці 2026 року — 2010 проваджень.

Загалом зафіксували понад 11 тисяч таких атак. В окремі періоди прокурори реєструють до 45–50 проваджень за добу.

Слідчі фіксують чіткі сценарії, за якими діють російські військові: прицільні удари по людях на зупинках, біля будинків, по маршрутках та приватному транспорту. Особливу небезпеку становлять навмисні повторні («подвійні») удари по місцях влучань після того, як туди прибувають екстрені служби.

«Наразі зареєстровано 34 кримінальні провадження за фактами атак на працівників екстрених служб під час виконання ними службових обов’язків у зоні бойових дій або під час ліквідації наслідків ударів БПЛА. З них 9 проваджень стосуються нападів на працівників ДСНС, 25 на медичних працівників. Унаслідок цих атак постраждали 52 медичні працівники, троє з них загинули. Також постраждали 20 працівників ДСНС. Крім того, розслідується 95 кримінальних проваджень за фактами атак дронами на працівників Національної поліції України», - повідомив Офіс Генпрокурора.

В ОГП додали, що ворог технологічно змінює характер атак, активно застосовуючи FPV-дрони зі скидами, а також безпілотники на оптоволокні, які є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Найбільш критична ситуація зафіксована на деокупованій частині Херсонської області. Тут правоохоронці зареєстрували 5303 кримінальні провадження за фактами атак БпЛА на цивільну інфраструктуру.

Через обстріли загинули 287 мирних мешканців (серед них є діти), поранені 2549 людей (зокрема, 41 дитина). При цьому найбільший удар припадає безпосередньо на обласний центр. У місті через атаки дронів загинули 127 осіб (44% від загальної кількості по області) та отримали поранення 1754 людини (майже 69% від усіх поранених в регіоні).