Сили оборони уразили російський ЗРК "Оса" та склади боєприпасів на ТОТ

Уражено переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки на Харківщині.

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склади боєприпасів, ворожі засоби ППО, пункти управління та живу силу противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів", – ідеться у повідомленні.

Уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у місті Донецьк Донецької області. Також Сили оборони уразили командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Серед іншого ЗСУ били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Також Сили оборони уразили склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).

Також уражено переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України.

