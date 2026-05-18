Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів

Інформацію підтвердили в парламенті. 

Степан Кубів (Голова НБУ 24 лютого - 19 червня 2014)
Фото: Олександр Ратушняк

На 64 році помер народний депутат поточного скликання Степан Кубів. Інформацію про це повідомила пресслужба Верховної Ради 18 травня. Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, і Апарат ВР висловлюють співчуття. 

Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку. Входив до фракції “Європейська солідарність” – він обрався до дев’ятого скликання ВР під номером 12 у партійному списку. 

До цього був парламентарем у сьомому й восьмому скликаннях. Раніше – перший віцепрем’єр-міністр – міністр економічного розвитку України. 

На п’ятому курсі почав працювати лаборантом науково-дослідного сектора, пізніше лаборант кафедри вищої математики.

З 1988 по 1991 рік працював завідувачем відділу роботи з молоддю, пізніше секретарем обласної координаційної ради Науково-технічної творчої молоді, був членом Вченої ради Львівський національний університет імені Івана Франка, заступником голови координаційної ради при Львівському облвиконкомі з питань науково-технічної творчості молоді. Пізніше перевівся до Львівського обласного штабу студентських загонів, завідував сектору інформації.

З 1991 по 1994 рік працював у Львівському обласному молодіжному науково-економічному об'єднанні "Студентський Львів", пізніше заступник директора по науково-технічній творчості та нових формах господарювання, пізніше директор.

У 1994 році розпочав роботу в АТ "Західно-Український Комерційний банк" спеціалістом планово-економічного відділу, пізніше начальник відділу планування та звітності Управління координації діяльності філіалів, пізніше начальник Управління планування і фінансів, заступник Голови правління.

З 2000 до 2008 року був головою ВАТ “Кредобанк”.

З 2006 до 2010 року був депутатом Львівської обласної ради за списком блоку “Наша Україна”.

З 2008 року – доцент кафедри маркетингу і логістики НУ “Львівська Політехніка”.

З 2010 до 2012 року був членом спостережної ради банку “Львів”.

У 2010-2012 роках очолював Львівський обласний осередок ГО “Фронт Змін”.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради за списком “Фронту Змін”, був головою Львівської обласної організації партії та головою її фракції. Того ж року балотувався на посаду Львівського міського голови.

Під час Євромайдану був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку Профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

З 2012 до 2014 року був народним депутатом України 7 скликання, обраним номером 23 у списку ВО “Батьківщина” як безпартійний, був головою Львівського виборчого штабу партії.

З лютого до червня 2014 року очолював Національний Банк України та був членом РНБО.

У 2014 році був обраний народним депутатом 8 скликання від партії “Блок Петра Порошенка” (№59 у списку), був членом партії.

У 2015-2016 роках був представником Президента у Верховній Раді.

Перший віце-прем’єр-міністр та міністр економічного розвитку і торгівлі з 14 квітня 2016 до серпня 2019 року.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Європейська Солідарність” номером 12 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.

