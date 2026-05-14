Головне за четвер, 14 травня: 16 загиблих у Києві, атака на Одещину, понад 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 202 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пошуки Царства Божого у Раді, найсильніша армія в Європі за версією Марка Рубіо. Яким запам’ятається 1541-й день повномасштабної війни.

Станом на 22:35 було відомо про 16 загиблих в Дарницькому районі столиці через ворожу масовану атаку. Серед них - двоє дітей, сказали в ДСНС України.

Понад 20 людей зникли безвісті.

Ще 57 постраждали, повідомила міська влада. За повідомленням мера Віталія Кличка, серед постраждалих є двоє дітей. Госпіталізували 31 людину.

Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби за жертвами масованої атаки Росії на столицю.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

15 травня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 травня на фронті від початку доби відбулося 202 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ситуація найважча, там зафіксували 30 атак.

Увечері 14 травня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.

Пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Інформації про постраждалих немає.

Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Як зазначили в ОВА, станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів.

У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його», повідомив з трибуни ВРУ перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання “Пошук Царства Божого і правди його”», — сказав він.

Головою об’єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу.

Україна має найсильнішу армію в Європі і є лідером зі створення нових поколінь дронів.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі телеканалу Fox News.

«Я завжди багато говорю про зброю нового покоління. Думаю, ми бачимо це наочно в нашому конфлікті з Іраном, який ми мали. Я маю на увазі Midnight Hammer, Epic Fury — два приклади. Те, що зробили ізраїльтяни — ще більше прикладів. Але що цікаво, Україна справді мене вразила. Схоже, вони створюють нове покоління безпілотників кожні чотири-десять днів, і якщо говорити про дрони та роботів — хто б міг подумати чотири з половиною роки тому», - сказав Рубіо.

