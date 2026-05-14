Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за четвер, 14 травня: 16 загиблих у Києві, атака на Одещину, понад 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 202 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пошуки Царства Божого у Раді, найсильніша армія в Європі за версією Марка Рубіо. Яким запам’ятається 1541-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 14 травня: 16 загиблих у Києві, атака на Одещину, понад 200 боєзіткнень
На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р
Фото: Зоряна Стельмах

Станом на 22:35 було відомо про 16 загиблих в Дарницькому районі столиці через ворожу масовану атаку. Серед них - двоє дітей, сказали в ДСНС України.

Понад 20 людей зникли безвісті.

Ще 57 постраждали, повідомила міська влада. За повідомленням мера Віталія Кличка, серед постраждалих є двоє дітей. Госпіталізували 31 людину.

Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби за жертвами масованої атаки Росії на столицю.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

15 травня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 травня на фронті від початку доби відбулося 202 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ситуація найважча, там зафіксували 30 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 травня – в новині.

Увечері 14 травня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.

Пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Інформації про постраждалих немає.

Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Як зазначили в ОВА, станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів.

У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його», повідомив з трибуни ВРУ перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання “Пошук Царства Божого і правди його”», — сказав він.

Головою об’єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу.

Україна має найсильнішу армію в Європі і є лідером зі створення нових поколінь дронів.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі телеканалу Fox News.

«Я завжди багато говорю про зброю нового покоління. Думаю, ми бачимо це наочно в нашому конфлікті з Іраном, який ми мали. Я маю на увазі Midnight Hammer, Epic Fury — два приклади. Те, що зробили ізраїльтяни — ще більше прикладів. Але що цікаво, Україна справді мене вразила. Схоже, вони створюють нове покоління безпілотників кожні чотири-десять днів, і якщо говорити про дрони та роботів — хто б міг подумати чотири з половиною роки тому», - сказав Рубіо.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies