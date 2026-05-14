МЗС: Проти Росії задіяли Московський механізм ОБСЄ через злочини проти українських дітей

Міністерство закордонних справ України привітало рішення ОБСЄ запустити так званий Московський механізм.

Як ідеться на сайті МЗС, це спеціальна процедура, яка допоможе розслідувати те, як Росія намагається знищити українську ідентичність у дітей, котрі опинилися під контролем окупантів.

У МЗС наголосили, що це рішення є дуже вчасним. Росія діє за чітким планом: вона відриває українських дітей від дому, родини й рідної мови, а потім примусово нав'язує їм свою ідеологію та готує до служби в армії. Це не поодинокі випадки, а цілеспрямована державна політика Росії, щоб знищити майбутнє української нації.

Спеціальна комісія ОБСЄ з незалежних експертів задокументує ці злочини та зафіксує порушення прав людини. Раніше цей інструмент уже допомагав збирати докази проти агресора.

Україна подякувала всім країнам ОБСЄ, які підтримали це розслідування.

МЗС вимагає від Росії негайно припинити знущання з дітей, надати повні списки всіх викрадених неповнолітніх та без жодних умов повернути їх додому. Дипломати наголосили, що повернення дітей є обов'язковою умовою для справедливого миру, а всі винні в їх викраденні мають сісти у в'язницю.