На зустріч із Зеленським приїхали керівник розвідслужби Німеччини і представник канцлера

Говорили про українську ППО, дронову угоду і вступ України до ЄС.

зустріч Володимира Зеленського і німецької делегації
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм та президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єґером.

Про це ідеться на сайті глави держави.

Однією з ключових тем обговорення стало посилення української ППО та швидка реалізація домовленостей для ефективної підготовки до зими. Також ішлося про потенційні загрози для Європи з боку Росії та спеціальний формат безпекової співпраці — дронову угоду.

Німецька делегація і Зеленський обговорили посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення миру, а також можливі контакти у форматах Е3 (Британія, Франція, Німеччина) та Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія). Ще одна тема переговорів – членство у ЄС.

