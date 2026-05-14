На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів постраждали четверо людей.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Удень 14 травня росіяни обстріляли Нікопольський район. Унаслідок атаки постраждали люди, серед яких — 12-річний хлопець. Пошкоджені також житлові будинки, автівки, АЗС та адмінбудівля.

У Криворізькому районі через обстріли теж пошкоджені житловий будинок та АЗС.