На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів постраждали четверо людей.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Удень 14 травня росіяни обстріляли Нікопольський район. Унаслідок атаки постраждали люди, серед яких — 12-річний хлопець. Пошкоджені також житлові будинки, автівки, АЗС та адмінбудівля.
У Криворізькому районі через обстріли теж пошкоджені житловий будинок та АЗС.
- Напередодні в області росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури, а також рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару.