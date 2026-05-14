Румунія побудувала міст через Тису і новий КПП на кордоні з Україною

З українського боку ще триває будівництво дорожнього полотна. 

Фото: Закарпатська ОДА

Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною, який дозволить відкрити новий пункт пропуск "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".

Про це повідомила Закарпатська обласна рада. 

Сьогодні голова облради Роман Сарай разом головою ОВА Мирославом Білецьким і представниками української та румунської делегацій працювали на місці майбутнього пункту пропуску. Зазначається, що вони оглянули інфраструктуру та провели технічну презентацію нового мосту через річку Тиса.

"Сучасна 260-метрова споруда вже з’єднала наші країни. Румунська сторона сьогодні презентувала митно-прикордонну інфраструктуру та під’їзні шляхи. З нашого боку триває активне будівництво дорожнього полотна та підготовка відповідної сервісної зони", - йдеться в повідомленні. 

КПП
Фото: Закарпатська ОДА
Зазначається, що новий перехід зменшить навантаження з пункту "Солотвино – Сігету-Мармацієй", де зараз діє обмеження за вагою (до 3,5 тонн). Новий міст дозволить рухатися і вантажному, і пасажирському транспорту.

"Разом із послами, депутатами та керівництвом повіту Марамуреш зафіксували спільну мету: завершити цей об’єкт у максимально стислі терміни. Це буде один із найсучасніших пунктів пропуску на західному кордоні. Будуємо мости, які об’єднують серця та економіки!", - наголосив Сарай.

Фото: Закарпатська ОДА
