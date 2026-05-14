Ворог найбільш активний на Покровському і Костянтинівському напрямках.

Від початку доби росіяни 53 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Яструбщина, Нововасилівка, Рогізне, Атинське, Будки, Волфине, Вільна Слобода, Малушине, на Чернігівщині – Сеньківка та Лісківщина.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 10 з яких – із реактивних систем залпового вогню; завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та у бік Тернового й Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському та Лиманському напрямках від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Слов’янському напрямку спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Кучерів Яру. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив один невдалий штурм в напрямку Олександрограду.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.