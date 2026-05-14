Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби росіяни 53 рази атакували позиції Сил оборони

Ворог найбільш активний на Покровському і Костянтинівському напрямках. 

Від початку доби росіяни 53 рази атакували позиції Сил оборони
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби росіяни 53 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Яструбщина, Нововасилівка, Рогізне, Атинське, Будки, Волфине, Вільна Слобода, Малушине, на Чернігівщині – Сеньківка та Лісківщина. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 10 з яких – із реактивних систем залпового вогню; завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та у бік Тернового й Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському та Лиманському напрямках від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Слов’янському напрямку спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Кучерів Яру. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив один невдалий штурм в напрямку Олександрограду.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили один ворожий штурм.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies