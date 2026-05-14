"Мадяр": Росія копіює українські Сили безпілотних систем

До кінця року ворог планує наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Росія фактично копіює модель українських Сил безпілотних систем і збільшує кількість дронів на фронті.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Так, станом на 1 квітня загальна чисельність особового складу в армії РФ, залученого до виконання безпілотних задач, складала 100 тисяч одиниць. На 1 травня вони вже віддекларували 114 тисяч одиниць особового складу. А на новий рік 2025/26 у них було 86 тисяч.

"Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці. Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці", - зазначив "Мадяр".

За його даними, до кінця року росіяни планують наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу. Бровді вважає цю цифру реалістичною.

"Крім іншого, вони фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України. Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом. Вони створюють зараз угруповання Сил безпілотних систем, в котре абсолютна більшість цих безпілотників ворожої армії і увійде", - додав "Мадяр".