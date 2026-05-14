Унаслідок обстрілу в Україні пошкоджено 180 об’єктів, з них понад 50 – це будинки

ППО знешкодила понад 93% цілей. 

наслідки атаки на Київ, 14 травня
Фото: ДСНС Києва

Унаслідок останнього російського обстрілу в Україні пошкоджено 180 об’єктів, з них понад 50 – це житлові будинки. 

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. 

«Станом на зараз відомо вже про п’ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Близько 40 людей було поранено у столиці. Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50», – йдеться у його повідомленні. 

Зараз іще триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі Києва. Працюють усі необхідні служби в Оболонському районі. 

Також триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських. 

Зеленський також розповів, що сьогодні під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. Ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

«Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття – понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно – захищатися від балістики», - повідомив Зеленський і додав, що за всі ці удари буде справедлива відповідь. 

