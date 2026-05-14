У Києві після нічого обстрілу понад 20 людей зникли безвісти (оновлено)

Унаслідок нічної атаки Росії у Києві, за уточненою інформацією, понад 20 людей зникли безвісти. Їх шукають, зокрема із собаками.

Як розповіли у ДСНС, понад 1500 рятувальників та поліцейських задіяно в ліквідації наслідків російського масованого обстрілу. З них майже 600 залучені до робіт у Києві.

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Кількість жертв зростає – під завалами знаходять тіла мешканців пошкодженого будинку. До пошуку залучили 6 кінологічних розрахунків.

На цій локації поранені понад 30 осіб. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. На місці працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають.

Також розгорнуті пункти прийому заяв до поліції. Наразі слідчі зареєстрували понад 100 звернень людей про пошкодження майна. Працюють мобільні пункти Головного сервісного центру та Міграційної служби.

«Якщо внаслідок російського удару транспортний засіб знищено чи пошкоджено без можливості ремонту, то він має бути знятий з державного обліку (тобто - підлягає вибракуванню). Для цього, зокрема, й працюють мобільні сервісні центри на місцях ліквідації наслідків удару. Послуга безкоштовна і надається відразу під час звернення», – пояснили у ДСНС.

Крім того, у мобільних пунктах ГСЦ та Міграційної служби можна оперативно відновити знищені документи: ID-картку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.