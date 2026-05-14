Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
У Києві після нічого обстрілу понад 20 людей зникли безвісти (оновлено)

До пошуку задіяли кінологів із собаками. 

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р
Фото: Зоряна Стельмах

Унаслідок нічної атаки Росії у Києві, за уточненою інформацією, понад 20 людей зникли безвісти. Їх шукають, зокрема із собаками. 

Як розповіли у ДСНС, понад 1500 рятувальників та поліцейських задіяно в ліквідації наслідків російського масованого обстрілу. З них майже 600 залучені до робіт у Києві. 

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Кількість жертв зростає – під завалами знаходять тіла мешканців пошкодженого будинку. До пошуку залучили 6 кінологічних розрахунків. 

На цій локації поранені понад 30 осіб. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. На місці працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають. 

Також розгорнуті пункти прийому заяв до поліції. Наразі слідчі зареєстрували понад 100 звернень людей про пошкодження майна. Працюють мобільні пункти Головного сервісного центру та Міграційної служби. 

«Якщо внаслідок російського удару транспортний засіб знищено чи пошкоджено без можливості ремонту, то він має бути знятий з державного обліку (тобто - підлягає вибракуванню). Для цього, зокрема, й працюють мобільні сервісні центри на місцях ліквідації наслідків удару. Послуга безкоштовна і надається відразу під час звернення», – пояснили у ДСНС. 

Крім того, у мобільних пунктах ГСЦ та Міграційної служби можна оперативно відновити знищені документи: ID-картку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 

  • У ніч на 14 травня, одразу після масованої денної дронової атаки, росіяни завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю Росії був Київ. ППО знешкодила 41 ракету та 652 безпілотники.
