У церемонії також взяв участь хлопчик Роман Олексів, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.

Ввечері 9 травня, у День Європи, монумент «Батьківщина-мати» підсвітили в кольори прапору ЄС, повідомив столичний голова Віталій Кличко.

Він повідомив, що разом з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою, послами іноземних держав, представниками української влади взяв участь у церемонії підсвічення монументу «Батьківщина-мати» в кольори прапору ЄС.

“Україна — це Європа! Такі слова скандував Майдан. За європейські цінності й свободи, за демократичне майбутнє нашої держави сьогодні гинуть українські герої на фронті. Україна — вільна, нескорена країна в центрі Європи. І сьогодні наші партнери та друзі — з нами. В підтримці, в допомозі, в роботі в Києві та Україні”, — написав Кличко.