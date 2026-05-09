В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаКиїв

Монумент «Батьківщина-мати» підсвітили в кольори прапору ЄС

У церемонії також взяв участь хлопчик Роман Олексів, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.

Монумент «Батьківщина-мати» підсвітили в кольори прапору ЄС
«Батьківщину-мати» підсвітили в кольори прапору ЄС, 9 травня 2026
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

Ввечері 9 травня, у День Європи, монумент «Батьківщина-мати» підсвітили в кольори прапору ЄС, повідомив столичний голова Віталій Кличко. 

Він повідомив, що разом з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою, послами іноземних держав, представниками української влади взяв участь у церемонії підсвічення монументу «Батьківщина-мати» в кольори прапору ЄС.

“Україна — це Європа! Такі слова скандував Майдан. За європейські цінності й свободи, за демократичне майбутнє нашої держави сьогодні гинуть українські герої на фронті. Україна — вільна, нескорена країна в центрі Європи. І сьогодні наші партнери та друзі — з нами. В підтримці, в допомозі, в роботі в Києві та Україні”, — написав Кличко.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies