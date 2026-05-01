Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Столична влада заперечила, що відновлення Дарницької ТЕЦ виконується коштом міського бюджету

Роботи виконують коштом приватного теплопостачальника – ТОВ «Євро-Реконструкція». Об’єкт відновлюють у межах плану енергостійкості Києва у координації з міською владою.

Столична влада заперечила, що відновлення Дарницької ТЕЦ виконується коштом міського бюджету
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв
Фото: facebook/Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує ТОВ «Євро-Реконструкція» – коштами та наявними ресурсами підприємства, повідомляє пресслужба КМДА.  

Зазначається, що ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій та конструктивній координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки Києва до зими. 

«У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. На станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання, за кошти ТОВ «Євро-Реконструкція», – поінформував в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, триває виконання заходів плану енергостійкості Києва за всіма ключовими напрямами – відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення тощо.

«Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню. Це вимоги безпеки. І такі обмеження не мають провокувати дезінформацію чи некоректні повідомлення», – заявив в. о. першого заступника голови КМДА.

Він додав, що міська влада інформуватиме про актуальний рівень виконання плану та заходи з підготовки до зими, які вже виконані чи розпочаті, з урахуванням правил безпеки.

