Столична влада заперечила, що відновлення Дарницької ТЕЦ виконується коштом міського бюджету

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує ТОВ «Євро-Реконструкція» – коштами та наявними ресурсами підприємства, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій та конструктивній координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки Києва до зими.

«У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. На станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання, за кошти ТОВ «Євро-Реконструкція», – поінформував в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, триває виконання заходів плану енергостійкості Києва за всіма ключовими напрямами – відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення тощо.

«Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню. Це вимоги безпеки. І такі обмеження не мають провокувати дезінформацію чи некоректні повідомлення», – заявив в. о. першого заступника голови КМДА.

Він додав, що міська влада інформуватиме про актуальний рівень виконання плану та заходи з підготовки до зими, які вже виконані чи розпочаті, з урахуванням правил безпеки.