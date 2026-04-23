Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Київ

У Києві з 25 квітня почнуть ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті. Рух транспорту обмежать

Також змінять роботу громадського транспорту.

Броварський проспект
Фото: Google Maps

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро «Чернігівська», передає КМДА.  

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену.

На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежать. У КК «Київавтодор» пояснюють: ремонт потрібен, щоб об’єкт залишався безпечним і справним під час інтенсивного використання.

У зв’язку з обмеженнями змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту. Для забезпечення транспортного сполучення КП «Київпастранс» запровадить додаткові тимчасові маршрути.

«Київавтодор» виконуватиме роботи з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил безпеки. На час ремонту на підходах до ділянки встановлять відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

У комунальній корпорації просять водіїв і пішоходів враховувати тимчасові обмеження, завчасно планувати маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Читайте також
