У Києві з 25 квітня почнуть ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті. Рух транспорту обмежать

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро «Чернігівська», передає КМДА.

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену.

На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежать. У КК «Київавтодор» пояснюють: ремонт потрібен, щоб об’єкт залишався безпечним і справним під час інтенсивного використання.

У зв’язку з обмеженнями змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту. Для забезпечення транспортного сполучення КП «Київпастранс» запровадить додаткові тимчасові маршрути.

«Київавтодор» виконуватиме роботи з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил безпеки. На час ремонту на підходах до ділянки встановлять відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

У комунальній корпорації просять водіїв і пішоходів враховувати тимчасові обмеження, завчасно планувати маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.