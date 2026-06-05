Настя на момент початку турніру навіть не була міжнародним майстром. За турнір вона додала майже 200 пунктів рейтингу – це не просто непересічно, це унікально. Її перформанс, а саме понад 2600 очок – рівень сильного гросмейстера. А найважливіше, звісно, те, що українка демонструвала відмінну гру.

Закінчився чемпіонат Європи, який проходив у грузинському Батумі. Перемогу здобула шахістка, яка стартувала лише під 76-м номером за рейтингом. І це було б унікальне досягнення саме по собі, якби перед цим чоловічий континентальний форум не виграв Роман Дегтярьов , котрий стартував узагалі 125-м. Двоє юних українців зробили те, на що в шаховому світі навіть не сподівалися.

Як гартувалося золото

Після 6-го туру чемпіонату континенту 15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин лідирувала зі стовідсотковим результатом. Але в сьомому турі їй довелося грати чорними проти дуже нелегкої суперниці – грузинки Мері Арабідзе. Українська шахістка відмінно підготувалася до партії: чорними отримала хорошу позицію і навіть перехопила ініціативу. Щоправда, на це Настя витратила багато часу й опинилася в цейтноті.

Фото: ewcc2026.com Гнатишин (праворуч) проти Арабідзе

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Тому на 39-му ході вона припустилася прикрої помилки, проґавивши пішака. Навіть після цього її позиція лишалася обороноздатною, та львів'янка вже трохи втратила дороговказ. Через 15 ходів вона знову мала змогу продовжити боротьбу, але вкотре пройшла повз хорошу можливість. На 59-му ході, маючи хвилину до кінця партії, вона не дала шах пішаком, який цілком міг би її врятувати. А так на 88-му ході Гнатишин зупинила годинник.

Після такої прикрої поразки можна було очікувати, що нашій шахістці буде важко боротися далі. Та українка виявила неабиякий характер. Наступного дня проти Ольги Баделки, яка представляє Австрію, Анастасія грала білими. Партія вийшла напрочуд важкою і досить довгою, але все ж закінчилася внічию.

Фото: ewcc2026.com Анастасія Гнатишин виступає на ЧЄ

І ось дев'ятий раунд. Гнатишин має чорний колір проти азербайджанки Ульвії Фаталієвої. Українка обрала улюблений сицилійський захист. Фаталієва не пішла на основні варіанти, але й бічна система не принесла їй нічого доброго. А пара помилок у районі 20-го ходу дозволила львів'янці перехопити ініціативу. Далі вона грала дуже точно, і на 45-му ході Ульвія визнала поразку. Це дозволило Насті знову очолити турнірну таблицю. Щоправда, разом із Сабріною Вегою з Іспанії. Обидві набрали по 7,5 очка з 9. Для перемоги треба було ударно провести останні партії. Вдалося!

Фото: ФШУ Шахістка Анастасія Гнатишин

У блискучому стилі Анастасія провела партію 10-го туру з голландкою Еліною Робертс. Суперниця чорними застосувала французький захист. Львів'янка отримала після дебюту перспективну позицію, і досить швидко партія перейшла в ендшпіль. Саме тут Гнатишин продемонструвала відмінну техніку, наочно показавши, що означає «поганий слон» у французькому захисті. Поєднуючи профілактику з активною грою, Анастасія досягла домінуючої позиції. А насамкінець провела нескладну, але дуже елегантну комбінацію, яка поставила переможну крапку.

В останньому турі новій чемпіонці довелося витримати тиск з боку досвідченої польки Клаудії Кулонь. У відповідь на сицилійський захист Кулонь обрала варіант, який не вважається небезпечним для чорних. Партія швидко перейшла в ендшпіль, і львів'янці довелося грати стримано та обережно. Але вона показала, що й у захисті не пасе задніх. А коли Кулонь переконалася, що переграти Гнатишин не вдасться, то на 47-му ході поставила вічний шах.

Фото: ФШУ Анастасія Гнатишин з нагородою в компанії президента ФШУ Камишіна

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Отож, остаточні підсумки. Гнатишин – 9 очок. Сабріна Вега (Іспанія) – срібло, Ольга Баделко (Австрія) та Нургюль Салімова (Болгарія) – бронза – по 8,5 очка.

Результати інших українок

Серед інших українок добре зіграла ексчемпіонка світу Анна Ушеніна. Щоправда, для цього їй довелося виграти дві останні партії. Особливо тонко вона провела ендшпіль останньої зустрічі проти Номін Даваадемберел, що представляє Угорщину. Позиція довгий час лишалася близькою до нічийної, та Анна винахідливо вишукувала шанси.

Фото: ewcc2026.com Атмосфера на чемпіонаті Європи з шахів

Ушеніна набрала 8 очок і посіла 5-те місце, яке дало їй право зіграти на Кубку світу. От деякі інші результати українок: Наталія Букса (28 місце) та Інна Гапоненко (29) – 7 очок, Божена Піддубна (36) та Наталія Скарбарчук (38) – по 6,5, Анастасія Рахмангулова – 6 (55), Єлизавета Гребенщикова (78), Людмила Іваницька – 5,5 очка (85). На жаль, наприкінці вибула з турніру Юлія Осьмак.

Хто така Анастасія Гнатишин

Трохи фактів про нову чемпіонку Європи. Вона народилася у Львові у великій родині: у Насті п'ять братів і сестра. У шість років її навчив грати тато, кандидат у майстри. Удосконалювалася маленька Настя, спостерігаючи, як тато викладав шахи старшому братові. Її тренери – такі чудові фахівці, як Володимир Грабинський та Адріан Михальчишин. Також вона навчається в шаховій школі Гаррі Каспарова.

Фото: ewcc2026.com Анастасія Гнатишин (ліворуч) під час шахової партії

Основні досягнення дівчини перед чемпіонатом Європи в Батумі: чемпіонка світу серед дівчат до 10 років (2019), чемпіонка світу з рапіду та бліцу серед дівчат до 12 років (2022), чемпіонка Європи з рапіду та бліцу серед дівчат до 16 років (2025), друге місце на відбірному турнірі до складу збірної України (2026).

У шахах любить атакувати, грати активно. Не проти хаосу на шахівниці. Шахам приділяє від 2 до 5 годин на день, має 4–6 занять на тиждень із тренерами, а вдома опановує секрети гри самостійно.

Опановує вправно. Браво!