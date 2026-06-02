Костюк перемогла Світоліну в українському дербі в чвертьфіналі Ролан Гаррос

Марта Костюк (WTA №15) у результативному матчі чвертьфіналу Ролан Гаррос перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну (WTA №7).
Про це повідомляє LB.ua.
Матч між українками тривав 1 годину 51 хвилину, упродовж яких тенісистки зіграли три сети. Костюк якісно розпочала матч, вигравши перший сет із рахунком 6:3. Потім Світоліна здійснила камбек, вирівнявши гру – 6:2. У вирішальному третьому сеті сильнішою виявилася саме Костюк.
Марта виконала 4 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок. Їй вдалося вдруге перемогти Еліну в їхньому третьому очному матчі. Загалом в активі Марти 17-та перемога поспіль на ґрунті в нинішньому сезоні.
Перемога дозволила Костюк стати першою українкою, яка пройшла до півфіналу Ролан Гаррос.
В 1/2 фіналу змагань Марта зіграє проти «нейтральної» Мірри Андрєєвої. Саме цю тенісистку Костюк перемогла у фіналі «мастерса» в Мадриді в травні 2026 року.
Нагадаємо, Марта Костюк і Еліна Світоліна підійшли до Ролан Гаррос у статусі чемпіонок турнірів WTA 1000 у Мадриді й Римі відповідно.