Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
У Франції після перемоги "ПСЖ" в Лізі чемпіонів затримали 416 фанатів, – ЗМІ
Сутички у Парижі
Фото: EPA/UPG

У Франції правоохоронці затримали 416 осіб після масових заворушень, що сталися під час святкування перемоги футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026.

Про це повідомляє France24.

Зокрема, у Парижі поліція затримала понад 280 осіб після сутичок між групами фанатів і правоохоронцями, що спалахнули під час масових святкувань на вулицях столиці. Тисячі людей вийшли відзначити перемогу "ПСЖ", фінальний матч якого відбувся в Будапешті.

Під час заворушень частина вболівальників запалила фаєри та тимчасово заблокувала рух транспорту на паризькій кільцевій дорозі. Також повідомляється про пошкодження щонайменше шести автомобілів, а також пекарні та ресторану поблизу стадіону "Парк де Пренс".

За даними МВС Франції, загалом по країні було затримано 416 осіб. Наразі уточнюється, скільки з них залишаються під вартою для подальшого розслідування.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що семеро поліцейських отримали поранення, а самі заворушення назвав "неприйнятними".

Для забезпечення порядку по всій країні було розгорнуто близько 22 тисяч правоохоронців, з них 8 тисяч – у Парижі. 

Напередодні фіналу в столиці Франції також частково зупиняли рух громадського транспорту та закривали станції метро для запобігання можливим порушенням порядку.

