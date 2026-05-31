У Парижі поліція затримала понад 280 осіб після сутичок між групами фанатів і правоохоронцями

У Франції правоохоронці затримали 416 осіб після масових заворушень, що сталися під час святкування перемоги футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026.

Про це повідомляє France24.

Зокрема, у Парижі поліція затримала понад 280 осіб після сутичок між групами фанатів і правоохоронцями, що спалахнули під час масових святкувань на вулицях столиці. Тисячі людей вийшли відзначити перемогу "ПСЖ", фінальний матч якого відбувся в Будапешті.

Під час заворушень частина вболівальників запалила фаєри та тимчасово заблокувала рух транспорту на паризькій кільцевій дорозі. Також повідомляється про пошкодження щонайменше шести автомобілів, а також пекарні та ресторану поблизу стадіону "Парк де Пренс".

За даними МВС Франції, загалом по країні було затримано 416 осіб. Наразі уточнюється, скільки з них залишаються під вартою для подальшого розслідування.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що семеро поліцейських отримали поранення, а самі заворушення назвав "неприйнятними".

Для забезпечення порядку по всій країні було розгорнуто близько 22 тисяч правоохоронців, з них 8 тисяч – у Парижі.

Напередодні фіналу в столиці Франції також частково зупиняли рух громадського транспорту та закривали станції метро для запобігання можливим порушенням порядку.