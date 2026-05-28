Вікова макулярна дегенерація: що потрібно знати про хворобу пацієнту

Вікова макулярна дегенерація (ВМД) — це захворювання очей, яке є однією з основних причин втрати зору серед людей старше 50 років. На ранніх стадіях хвороба перебігає безсимптомно, тож пацієнти часто звертаються до офтальмолога вже тоді, коли зміни на сітківці стають незворотними.

Фото: Зоряна Стельмах

Даних про українських пацієнтів із ВМД бракує

За оцінками дослідження, станом на 2020 рік налічувалося близько 200 млн людей із ВМД у світі, а до 2040 року прогнозують, що ця кількість може зрости до 288 млн.

В Україні точних даних про поширеність ВМД немає, зокрема через відсутність реєстру пацієнтів із офтальмологічними захворюваннями. Для порівняння, у США такий діє — це IRIS Registry, який дозволяє відстежувати діагнози та лікування пацієнтів. До того ж, ці дані можна використовувати для планування обсягів державних закупівель препаратів.

Як мозок приховує ранні симптоми

Реклама

Макула — це крихітна ділянка в центрі сітківки, де зібрані найчутливіші клітини (фоторецептори). Саме вона відповідає за наш центральний зір. Завдяки їй ми можемо читати, впізнавати друзів у натовпі, впевнено кермувати авто та бачити найдрібніші деталі світу навколо.

При віковій макулярній дегенерації (ВМД) ця ділянка починає поступово руйнуватися та «зношуватися». Уявіть стару фотоплівку, яка з часом вицвітає або вкривається плямами, так само і макула втрачає здатність передавати чітке зображення мозку.

Залежно від того, як саме протікає руйнування, хворобу ділять на дві форми:

При «сухій» формі клітини ока поступово виснажуються і відмирають (медики називають це атрофією). В шарах сітківки з’являються дрібні відкладення, які заважають оку працювати. Через це чіткість зображення зникає повільно, ніби в камері об'єктив поступово вкривається пилом.

«Волога» форма підступніша і розвивається значно швидше. Вона виникає через аномальний ріст нових судин там, де їх не має бути. Ці судини дуже крихкі: крізь їхні стінки у тканини потрапляють зайва волога та компоненти крові, що спричиняють набряк. Для зору це працює як раптова залита водою лінза і картинка стрімко псується і стає викривленою.

На ранніх етапах ВМД мозок частково компенсує зміни зору, заповнюючи прогалини за рахунок інформації від іншого ока.

Найпростіший спосіб обійти цю «пастку компенсації» — тест Амслера. Достатньо подивитися на сітку, зосередити погляд на точці по центру кожним оком із відстані 30-40 см і оцінити, чи всі лінії залишаються рівними та чіткими. Якщо лінії здаються хвилястими, розмитими або з’являються темні ділянки, варто якнайшвидше звернутися до офтальмолога.

Тест Амслера

Сучасне лікування існує, але є обмеження

В Україні є сучасні методи лікування ВМД, які відповідають міжнародним стандартам, хоча підхід залежить від форми хвороби:

Суху форму ВМД (діагностують приблизно у 85-90% випадків) лікують медикаментозно, призначають вітамінно-мінеральні комплекси та регулярне спостереження у лікаря.

При вологій формі найпоширеніший метод лікування — anti-VEGF терапія (ін’єкції в око), яка блокує ріст патологічних судин. Кілька клінічних досліджень різних anti-VEGF препаратів демонструють позитивну динаміку при їх застосуванні. Сучасна медицина дає реальний шанс зберегти та покращити зорові функції, особливо якщо розпочати терапію вчасно.

Головний виклик: встигнути врятувати пікселі

Найбільша підступність хвороби в тому, що пошкоджені фоторецептори не відновлюються. Якщо лікування розпочато запізно і на сітківці вже утворилася рубцева тканина (фіброз), терапія зможе лише стримати прогресування, але не поверне втрачене.

Саме тому для «вологої» форми критично важливими є регулярні інтравітреальні ін’єкції. Попри те, що сама ідея «уколу в око» може лякати, процедура є практично безболісною і проводиться під сучасною місцевою анестезією (краплями), триває лічені секунди й відчувається пацієнтом лише як легкий тиск. Це єдиний спосіб доставити ліки прямо до епіцентру проблеми, щоб зупинити набряк. Головний виклик тут — не страх перед голкою, а системність. Перерви у графіку ін’єкцій призводять до незворотної сліпоти. І хоча держава поки не здійснює централізованих закупівель таких препаратів, що створює фінансовий тягар для пацієнтів, саме вчасне та безперервне лікування дозволяє зберегти здатність бачити світ.

Найважливіше — увага до власного здоров’я

Пацієнт має проходити офтальмологічний скринінг щороку, навіть у молодому віці.

Сітка Амслера — це простий інструмент самоконтролю для раннього виявлення макулодистрофії.

Час від першої скарги до звернення до лікаря має бути мінімальним.

Вчасна діагностика ВМД, окрім клінічного прогнозу, впливає й на рівень соціальної незалежності пацієнта. Найкраще, що кожен може зробити для себе — це регулярно проходити обстеження, а координація зусиль на рівні держави, медичної спільноти, виробників ліків допомогла б пацієнтам зберегти активність у повсякденному житті.