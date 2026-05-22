Блог Transparency International Ukraine

Відкрите врядування починається з міського голови. Що не так з Києвом?

Проїзд у Києві зросте до 30 гривень. Про це повідомила КМДА на своєму сайті. Це рішення стосується сотень тисяч киян щодня, а в межах місяця — мільйонів жителів громади. Але станом на момент написання цього тексту ані телеграм-канал, ані фейсбук-сторінка Віталія Кличка про це не повідомили. І це показова ситуація.

Телеграм і фейсбук міського голови — одні з небагатьох доступних для киян каналів, де можна почути офіційну позицію мера столиці. Але не завжди і не про все. Часто це радше одностороння трансляція тем, які сам міський голова вважає важливими і почасти комфортними. І проблема в тому, що кияни не мають регулярного відкритого формату, де можна поставити питання міському голові, почути відповідь і продовжити розмову про рішення, які впливають на життя міста.

Фото: Зоряна Стельмах
Мер Віталій Кличко на місці трагедії

За час повномасштабної війни кількість викликів для Києва зросла в рази: безпека, укриття, бюджети та підтримка сил оборони, енергетика, відновлення, вимушені переселенці та ветерани. Кожне з цих питань стосується мільйонів людей і тисяч рішень, які щодня ухвалюють у будівлі на Хрещатику. Але дієвих інструментів зворотного зв’язку у киян не так багато, а спитати напряму — взагалі нереально. І це попри те, що закон зобов’язує міських очільників двічі на рік виходити до своєї громади, звітувати і відповідати на питання.

Чи роблять це інші міські голови? Чи долають безпекові ризики, політичну турбулентність, власне вигорання і виходять до людей? Коротка відповідь: так. Довга відповідь — згідно з нашою аналітикою, звітують близько 75 % мерів, чверть зустрічається з громадою особисто. У кожного свої нюанси, та очільники міст шукають варіанти. Але не Віталій Кличко.

Великі і малі: міста, які звітують навіть під обстрілами

Сільський, селищний чи міський голова зобов’язаний звітувати про свою роботу перед територіальною громадою не менше двох разів на рік під час проведення відкритої зустрічі у спосіб, що дає змогу жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. А письмовий звіт голови оприлюднюється на офіційному вебсайті ради та розміщується у приміщенні ради не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення відкритої зустрічі.

Хороша новина в тому, що дедалі більше міст — від обласних центрів до невеликих громад — підходять до звітування відповідальніше. Розмір бюджету, кількість населення чи близькість до фронту значення не мають. Має значення політична воля керівництва міста. 

Чи роблять вони це ідеально? Ні. Чи є простір для вдосконалення і забезпечення прав громадян? Однозначно так. Але вони це роблять — у Запоріжжі та Львові, у Павлограді та Славутичі, в Івано-Франківську, Полтаві, Миколаєві, Володимирі та інших українських громадах.

Мало зразкових практик, але навіть часткове виконання норми — це принципово інша якість стосунків між владою і громадою.

Полтава. Міська рада заздалегідь опублікувала анонс, відкрила онлайн-форму для збору запитань від мешканців, очільниця міста провела звіт в укритті з прямою трансляцією та відповіла на запитання — як від присутніх у залі, так і з форми.

Львів. Близько 500 запрошених (щоправда, за затвердженими списками) — військові, духовенство, освітяни, волонтери, підприємці. Пряма трансляція, синхронний переклад жестовою мовою, доступ для маломобільних груп. Хоча сама подія отримала відгук, перегляди і цитування в медіа, ми надали міській раді рекомендації, як покращити формат.

Павлоград і Запоріжжя. Прифронтові міста, де публічний анонс неможливий з міркувань безпеки. І все ж Павлоград запросив представників органів самоорганізації населення та громадських рад, мер відповів на запитання, а відеозапис оприлюднили вже після події. Запоріжжя через ті самі обмеження не вело відеозапис, але виклало матеріали звіту та зустрічі на сайті й у соцмережах.

Мукачево. Завчасний анонс на сайті та в локальних медіа, попередньо опублікований текст звіту, можливість ставити запитання у формі реєстрації та під час події, окрема електронна таблиця з письмовими відповідями на всі надіслані запитання, доступ для маломобільних груп населення, повна відеотрансляція. 

Славутич. Попри блекаути по місту, анонс заздалегідь — з посиланням на текст звіту, точним часом, місцем і двома каналами для попередніх запитань. Захід призначили на 17:00, щоб люди, які працюють, теж могли прийти. Понад годину тривали відповіді на запитання — близько 40 від мешканців у залі, в прямому ефірі та надісланих заздалегідь. Є й що вдосконалити, та все ж головне сталося — діалог між владою і громадою у складній безпековій ситуації відбувся. 

А що Київ?

Останній публічний звіт міського голови Києва Віталія Кличка перед громадою у належному форматі відбувся у грудні 2021 року — за два місяці до повномасштабного вторгнення. Відтоді — нічого. За весь час, протягом якого столиця переживала постійні ракетні обстріли, енергетичну блокаду і принизливу потребу будувати вуличні туалети на Троєщині, спалах гепатиту А, скандали навколо забудов і десятки інших викликів, очільник міста жодного разу не вийшов до киян у форматі, як того вимагає закон. Тобто, попри окремі пресконференції та публікації в соцмережах, повноцінного публічного звіту з можливістю поставити запитання — не було.

Петиція, яку вже підтримали понад 5 500 киян

Ми зареєстрували електронну петицію до Київської міської ради з вимогою провести належний публічний звіт міського голови. Лише за перші тижні ініціатива набрала більше половини необхідних голосів.

Петиція передбачає чотири базові речі, які насправді не повинні були б ставати предметом окремого звернення громадян:

  • проведення відкритого звіту міського голови у визначений законом строк;
  • завчасне оприлюднення тексту звіту, щоб кияни мали час ознайомитися;
  • збір і врахування запитань від жителів — як до події, так і під час неї;
  • забезпечення доступності заходу: онлайн-трансляція, інклюзивні умови участі, фізичний доступ для маломобільних груп.

Це той рівень відкритості, який сьогодні забезпечують міста, що в рази менші за Київ і мають у рази менші ресурси, а проблеми — подекуди більші.

Зустріч міського голови з громадою — це не про брак можливостей, спроможностей, бачення. Це відсутність політичної волі наважитися. Віталій Кличко не перший міський голова, який робив паузу під час повномасштабного вторгнення, але більшість громад вже знову на зв’язку з керівництвом міста. Зрештою, має настати мить, коли київська влада і громада поговорять як дорослі люди, бо це наше спільне місто.

Якщо ви громадянин України, живете тут, навчаєтеся, працюєте у Києві або вболіваєте за нього — цього достатньо, щоб проголосувати за нашу ініціативу. Підпишіть петицію https://kd.kmda.gov.ua/l/7kks51p290 

Автор: Олеся Коваль – керівниця програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine

Автор: Transparency International Ukraine, антикорупційна організація
