Ткаченко просить організувати спільний телеефір з Кличком: "Це буде захопливий діалог"

Голова КМВА припустив, що цей ефір міг би провести муніципальний канал Київ24. 

Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко просить журналістів надати можливість проведення спільного ефіру з мером столиці, головою КМДА Віталієм Кличком.

Про це Ткаченко написав у Telegram

"Готовий дати всі коментарі в одному ефірі з міським головою, як носієм всієї влади і повноважень в столиці. Це буде захопливий діалог, насправді важливий для киян. Відкрито і прозоро, як в цивілізованій європейській країні. Звісно, якщо в мера є бажання", - зазначив він. 

Голова КМВА припустив, що цей ефір міг би провести телеканал Київ24. 

"Муніципальний канал Київ24, який працює за кошти киян-платників податків, повинен вхопитися за можливість. А не займатися цим всім", - додав Ткаченко. 

Так він відповів на запит телеканалу щодо чуток про його нібито звільнення з посади. 

Конфлікт КМДА і КМВА

  • 29 січня минулого року мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.
  • У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА. 
  • Згодов КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, - затягування усних і письмових рішень. 
  • На початку лютого КМДА також опублікувала список проєктів розпоряджень, які не розглянула КМВА. Серед них – продовження ліцензій для закладів освіти.  
  • У 2026 році конфлікт між  КМДА та КМВА загострився через питання розподілу повноважень та відповідальності за безпеку й критичну інфраструктуру столиці. Основна проблема - дублювання функцій та розмита відповідальність, що створює управлінський хаос у кризових ситуаціях
