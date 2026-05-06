Ткаченко просить організувати спільний телеефір з Кличком: "Це буде захопливий діалог"

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко просить журналістів надати можливість проведення спільного ефіру з мером столиці, головою КМДА Віталієм Кличком.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

"Готовий дати всі коментарі в одному ефірі з міським головою, як носієм всієї влади і повноважень в столиці. Це буде захопливий діалог, насправді важливий для киян. Відкрито і прозоро, як в цивілізованій європейській країні. Звісно, якщо в мера є бажання", - зазначив він.

Голова КМВА припустив, що цей ефір міг би провести телеканал Київ24.

"Муніципальний канал Київ24, який працює за кошти киян-платників податків, повинен вхопитися за можливість. А не займатися цим всім", - додав Ткаченко.

Так він відповів на запит телеканалу щодо чуток про його нібито звільнення з посади.

Конфлікт КМДА і КМВА