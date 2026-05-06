12 людей вбиті і 49 поранені внаслідок ударів по Запоріжжю і області вчора

Унаслідок учорашніх ударів росіян по Запоріжжю, Запорізькому й Пологівському районах загинули 12 людей, ще 49 були поранені.

Загалом росіяни протягом доби завдали 989 ударів по 51 населеному пункту, повідомила ОДА в Facebook. Надійшло 183 повідомлення про пошкодження житла, закладів освіти, автівок та об’єктів інфраструктури.

По Запоріжжю ворог вдарив двома ракетами. 34 авіаудари росіяни провели по обласному центру, Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Мар'ївці, Юрківці, Новоіванівці, Бойковому, Барвинівці, Любицькому, Шевченківському, Різдвянці, Лісному, Одарівці, Оріхову, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Свободі, Гіркому, Широкому, Червоному Яру, Воздвижівці і Рівному.

“690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Мар’ївку, Новояковлівку, Нагірне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя”, – розповіли в ОВА.

8 обстрілів з РСЗВ було по Степногірську, Степовому, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйпільському та Воздвижівці.

255 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.