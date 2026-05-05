Росіяни атакували керованими авіабомбами кілька підприємств Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Горять автомобілі, магазин та підприємство, - такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Також пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка", - написав він у Telegram.

Оновлено. Станом на 19:00 повідомлялося про 9 загиблих, повідомляє ДСНС.

Дві особи поранені. Постраждалий, якого рятувальники деблокували з-під завалів, помер у лікарні.

Рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи.

Раніше повідомлялося про вісім поранених, але кількість збільшується.

Оновлено. На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла - росіяни обірвали життя 12 людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.