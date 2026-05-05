На Херсонщині росіяни атакували дроном "швидку", постраждали четверо медиків

Росіяни знову атакували з безпілотника автомобіль швидкої допомоги на Херсонщині.

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

"Орієнтовно о 16:40 росіяни атакували з БпЛА типу “Ланцет” карету “швидкої” у селі Сагайдачне Новорайській громаді. Через ворожий удар постраждали четверо медичних працівників – чоловіки 60 й 43 роки та жінки 43 й 35 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, також у старшого чоловіка діагностували уламкове поранення шиї", - йдеться в повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу на місці.