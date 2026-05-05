Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

15 років тюрми отримав залізничник, який коригував обстріли Харкова і області

Під час робочих поїздок з техобслуговування колій він відстежував розташування Сил оборони, позначав їх на гугл-карті і передавав дані росіянам.

15 років тюрми отримав залізничник, який коригував обстріли Харкова і області
Фото: СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ Росії, якого викрили в серпні 2025 року на Харківщині. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, чоловік - працівник місцевої філії Укрзалізниці - був завербований росіянами і займався наведенням ворожих атак. Під час робочих поїздок з техобслуговування колій він відстежував розташування Сил оборони, позначав їх на гугл-карті і передавав дані російській спецслужбі.

Найбільшу увагу приділяв пунктам базування української ППО, зокрема - бойовим позиціям зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Крім цього він їздив до Харкова, щоб відстежити нещодавні ракетно-бомбові та дронові атаки Росії по обласному центру. Цю інформацію росіяни використовували для підготовки повторних ударів по місту.

Під час обшуків у помешканні агента вилучили смартфон, з якого він координував свої дії з російською спецслужбою. Також у нього виявлено спеціально створений криптогаманець, на який він сподівався отримати гроші.

Наразі суд визнав його  винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies