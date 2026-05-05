15 років тюрми отримав залізничник, який коригував обстріли Харкова і області

Під час робочих поїздок з техобслуговування колій він відстежував розташування Сил оборони, позначав їх на гугл-карті і передавав дані росіянам.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ Росії, якого викрили в серпні 2025 року на Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, чоловік - працівник місцевої філії Укрзалізниці - був завербований росіянами і займався наведенням ворожих атак. Під час робочих поїздок з техобслуговування колій він відстежував розташування Сил оборони, позначав їх на гугл-карті і передавав дані російській спецслужбі.

Найбільшу увагу приділяв пунктам базування української ППО, зокрема - бойовим позиціям зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Крім цього він їздив до Харкова, щоб відстежити нещодавні ракетно-бомбові та дронові атаки Росії по обласному центру. Цю інформацію росіяни використовували для підготовки повторних ударів по місту.

Під час обшуків у помешканні агента вилучили смартфон, з якого він координував свої дії з російською спецслужбою. Також у нього виявлено спеціально створений криптогаманець, на який він сподівався отримати гроші.

Наразі суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).