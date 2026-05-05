Москва другу добу збиває дрони

Російську столицю другу добу поспіль атакують дрони. Агентство "Интерфакс" пише, що збили 13 безпілотників, що прямували на Москву.

Загалом з 9 ранку і по 14 годину, згідно з офіційними повідомленнями росіян, збили 88 дронів. До того російські об'єкти атакували вночі.

Міноборони Росії стверджує, що сьогодні дрони збивали над 13 регіонами Росії і Кримом.