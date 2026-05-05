Посадовця Луцької міськради підозрюють у $30 тис. хабаря за документи для видобутку надр

За ці кошти він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі.

У Луцьку викрито посадовця міськради у справі про 30 тисяч доларів за документи для видобутку надр.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)”, – йдеться у пресрелізі.

Слідство встановило, що чиновник діяв через посередника та отримав від представника підприємства 30 тисяч доларів США.

За ці кошти він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Саме ці документи були необхідні суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.

Посадовця затримали 30 квітня після одержання обумовленої суми.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори оскаржують це рішення та наполягають на триманні під вартою. Також вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.