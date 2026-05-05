Суд визнав громадянина РФ винним у катуванні людей під час окупації Харківщини

Чугуївський міський суд Харківської області призначив йому 12 років позбавлення волі. 

Чугуївський міський суд Харківської області визнав громадянина РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни й призначив йому 12 років позбавлення волі. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також суд зобов’язав засудженого відшкодувати потерпілим моральну шкоду.

Прокурори довели, що з червня по вересень 2022 року під час тимчасової окупації Харківщини засуджений, який називав себе “старшим оперуповноваженим” так званого “МВС ЛНР”, разом із військовими Росії та учасниками незаконних збройних формувань знущався над цивільними.

Чоловіка та жінку окупанти затримали просто у дворі їхнього будинку й вивезли на територію Вовчанського агрегатного заводу, де незаконно утримували та допитували.

Засуджений бив чоловіка гумовим кийком, завдавав ударів по ногах, катував електричним струмом і принижував через українське походження. Жінці він погрожував убивством, демонстрував зброю та стріляв у повітря біля її голови. Під час допитів бив її, погрожував розстрілом і катуванням струмом. Після одного з ударів по голові потерпіла втратила свідомість. Таким чином обвинувачений намагався змусити потерпілих повідомити про місце перебування їхнього родича. 

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

