Зеленський: за квітень армія ворога втратила понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими

По кожному ураженню є чітке підтвердження. Завдання – нарощувати результати.

Сьогодні, 5 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень армія ворога втратила понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. 

“Була доповідь від наших військових і міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати в знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження. Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання – нарощувати результати”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що також суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази – порівняно з лютим. Президент пообіцяв, що мідлстрайків буде ще більше. Це пріоритетний напрямок.

“Абсолютно принципово: треба збільшувати кількість роботизованих місій. За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати”, – написав глава держави. 

Він додав, що травень має дати більші показники. Це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. 

Крім того, Сили оборони України будуть й надалі нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем. 

