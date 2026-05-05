Співвласнику алкогольного заводу в Луганську повідомили про підозру у пособництві державі-агресору

Після початку великої війни він перереєстрував підприємство і продовжив роботу на окупованій території.

Співвласнику алкогольного заводу в Луганську повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, після початку повномасштабної війни він перереєстрував підприємство за російським законодавством і продовжив роботу на окупованій території.

Слідство вважає, що чоловік, перебуваючи в Києві, оформив перереєстрацію через інших співвласників, які залишилися в окупації. Підприємство надалі виробляло і продавало продукцію, сплачуючи податки до бюджету РФ.

Також підозрюваний через підконтрольних осіб здав в оренду нерухомість української компанії на окупованій території російському університету — понад 1 млн рублів на рік.

За 2025 рік, за даними правоохоронців, він отримав понад 2,3 млн грн доходу. Йому інкримінують пособництво державі-агресору, вчинене групою осіб.

