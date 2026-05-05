Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В окупованих Олешках на Херсонщині росіяни відкрили осередок “Юнармії”, – Центр нацспротиву

Фото: Центр нацспротиву

На окупованій території Херсонщини окупанти відкрили ще один осередок “Юнармії” – у Олешківському окрузі сформовано новий загін із школярів. 

Про це повідомили у Національному центрі спротиву.

Запуск “школи” пройшов за участі військових, силовиків та представників окупаційної адміністрації.

“Дітей урочисто привели до “присяги”, після чого залучатимуть до системи військово-патріотичного виховання. Формально це подається як робота з молоддю, однак фактично йдеться про ранню мілітаризацію та підготовку підлітків до служби в ЗС РФ”, – зазначили у ЦНС.

Програма передбачає участь у заходах із військовим ухилом, формування лояльності до окупаційної влади та нав’язування російських історичних наративів. Після таких церемоній дітей залучають до подальших активностей під контролем військових структур.

За інформацією Центру, російська мілітаризація дітей, на жаль, уже дає результати: нещодавній конкурс “Зарниця 2.0” виграли команди саме з тимчасово окупованих територій України.

  • Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в окупованих Росією Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна катастрофа. За його словами, опубліковані матеріали з міста фіксують масштабні руйнування і знищену цивільну інфраструктуру.
