Омбудсман Лубінець заявив про посилення гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині

В окупованих Росією Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна катастрофа.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, опубліковані матеріали з міста фіксують масштабні руйнування і знищену цивільну інфраструктуру.

«У місті надалі погіршується гуманітарна ситуація. Люди там не живуть — вони виживають! Разом з тим Росія продовжує маніпулювати вищенаведеними фактами. Вона сама обстрілює місто, свідомо руйнує цивільні об’єкти, а потім намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну. Це цинічна й добре відпрацьована інформаційна тактика», - наголосив омбудсман.

Лубінець наголосив, що уся відповідальність за ситуацію в місті «лежить на Російській Федерації як державі-окупанті, яка свідомо створює умови, несумісні з життям».