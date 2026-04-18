Омбудсман Лубінець заявив про посилення гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині

В окупованих Росією Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна катастрофа.
Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.
За його словами, опубліковані матеріали з міста фіксують масштабні руйнування і знищену цивільну інфраструктуру.
«У місті надалі погіршується гуманітарна ситуація. Люди там не живуть — вони виживають! Разом з тим Росія продовжує маніпулювати вищенаведеними фактами. Вона сама обстрілює місто, свідомо руйнує цивільні об’єкти, а потім намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну. Це цинічна й добре відпрацьована інформаційна тактика», - наголосив омбудсман.
Лубінець наголосив, що уся відповідальність за ситуацію в місті «лежить на Російській Федерації як державі-окупанті, яка свідомо створює умови, несумісні з життям».
- Російські війська окупували місто Олешки 17 березня 2022 року.
- 24 квітня росіяни заявили, що вони беруть місто під свій контроль.
- Після катастрофи на Каховській ГЕС у червні 2023-го вода в Олешки прибувала дуже стрімко і майже не було шляхів евакуації. При цьому окупаційна влада самоусунулась від обов’язків.
- Під час затоплення міста окупанти називати ситуацію в Олешках «плачевною» і розповідали тисячі затоплених будинків, розмиті цвинтарі й могильники, загиблих людей і тварин.