Міністр економіки Соболев: Україна і США готують спільні проєкти в енергетиці і «оборонці»

Ще одна важлива тема - можливе партнерство з американськими компаніями в проєктах з відновлення пошкодженого нафтогазового обладнання.

Міністр економіки Олексій Соболев підбив підсумки візиту української урядової команди до Вашингтона на Весняні зустрічі МВФ та Світового банку.

За словами глави Мінекономіки, вдалося домовитися про фінансову підтримку, страхування воєнних ризиків і залучення американських інвестицій у стратегічні галузі України.

Зокрема, під час зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою обговорили виконання структурних маяків для першого перегляду нової програми співпраці. Соболев зазначив, що Верховна Рада вже ухвалила закони щодо оподаткування електронних майданчиків та детінізації економіки. Водночас українська сторона закликала МВФ до гнучкості, оскільки погіршення макроекономічних показників спричинене насамперед російськими атаками на енергетику.

Із гендиректором Корпорації міжнародного фінансування (DFC) Беном Блеком обговорили розширення програм в Україні та роботу фонду URIF.

«Обговорили створення спеціального механізму страхування воєнних ризиків для нашої енергетики. Також обговорили план фінансування програми доступного житла єОселя разом з американськими банками. Також обговорили співпрацю з Нафтогазом та можливе партнерство з американськими компаніями в проєктах з відновлення пошкодженого нафтогазового обладнання та використання інфраструктури газосховищ», - зазначив міністр економіки.

На зустрічі з Українським кокусом у Конгресі США акцентували на інвестиціях в український оборонно-промисловий комплекс для побудови надійного ланцюга постачання. Також провели круглий стіл із 13 енергетичними компаніями США щодо швидкого постачання обладнання і технологій для підготовки до зими.

З керуючим директором IFC Махтаром Діопом ішлося про інвестиції в розподілену генерацію, вітрову енергетику та системи накопичення енергії. Серед інших домовленостей:

продовження агропрограми agro-connect для закупівлі українського зерна.

залучення капіталу країн Близького Сходу та реалізація механізму Viability Gap Fund.

підготовка концесійних конкурсів щодо терміналів у портах за участі IFC.

Сторони планують підписати меморандум про співпрацю у сфері приватизації під час конференції з відновлення України (URC-2026), яка відбудеться у червні в Гданську, додав Соболев.