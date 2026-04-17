Міністр фінансів Сергій Марченко під час Весняних зборів МВФ і Світового банку повідомив, що Україна вже залучила близько 90% коштів у межах механізму ERA Loans — приблизно $45 млрд. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За його словами, ці гроші надходять із доходів від заморожених російських активів. Київ розраховує, що партнери прискорять створення механізму, який дозволить спрямувати на потреби України і самі активи РФ.

На зустрічах із представниками МВФ, Єврокомісії та урядів країн-партнерів обговорювали фінансування на 2026 рік і хід реформ. Програма з МВФ передбачає $8,1 млрд на 2026–2029 роки.

У Мінфіні також повідомили, що доходи держбюджету в першому кварталі 2026 року перевищили $17 млрд. Водночас видатки на сектор безпеки й оборони становлять понад $61,4 млрд, або 68% бюджету.

ЄС, за словами Марченка, планує надати Україні кредитну підтримку на €90 млрд у 2026–2027 роках. Ці кошти мають покрити частину бюджетних потреб у найближчі два роки.