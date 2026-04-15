Свириденко: Американсько-український фонд інвестфонд розглядає понад 200 заявок від бізнесу

Також триває робота над стратегічною перебудовою енергосистеми.

Свириденко: Американсько-український фонд інвестфонд розглядає понад 200 заявок від бізнесу
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: КМУ

Американсько-український інвестиційний фонд відновлення уже схвалив першу інвестицію, а ще понад 200 заявок від підприємців та інвесторів перебувають на стадії розгляду. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час візиту до США.

За її словами, триває робота над стратегічною перебудовою енергосистеми, підготовкою до зими. 

«Пріоритети — захист енергооб’єктів, розподілена генерація, резервне живлення для тепло- та водопостачання, децентралізація теплопостачання. Уряд уже профінансував першочергові роботи із захисту та підключення когенераційних установок у громадах на понад 22 млрд грн. Маємо забезпечити щонайменше 4 ГВт додаткових потужностей розподіленої генерації по країні», - розповіла прем’єрка.

Вона запросила партнерів до роботи над спільними проєктами у сфері енергетики. 

Американсько-український фонд відбудови

  • Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні 2025 року. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали. 
  • Перші внески в Фонд становитимуть 150 млн доларів — по 75 млн доларів від обох сторін.
  • Серед пріоритетів для інвестицій – критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. Також американська сторона виявляє особливий інтерес до газових проєктів.
﻿
