Свириденко: Американсько-український фонд інвестфонд розглядає понад 200 заявок від бізнесу

Також триває робота над стратегічною перебудовою енергосистеми.

Американсько-український інвестиційний фонд відновлення уже схвалив першу інвестицію, а ще понад 200 заявок від підприємців та інвесторів перебувають на стадії розгляду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час візиту до США.

За її словами, триває робота над стратегічною перебудовою енергосистеми, підготовкою до зими.

«Пріоритети — захист енергооб’єктів, розподілена генерація, резервне живлення для тепло- та водопостачання, децентралізація теплопостачання. Уряд уже профінансував першочергові роботи із захисту та підключення когенераційних установок у громадах на понад 22 млрд грн. Маємо забезпечити щонайменше 4 ГВт додаткових потужностей розподіленої генерації по країні», - розповіла прем’єрка.

Вона запросила партнерів до роботи над спільними проєктами у сфері енергетики.

