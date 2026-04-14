Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері енергетики

Загальний обсяг допомоги Німеччини для української енергетики вже становить 552 млн євро.

Україна посилює енергетичну співпрацю з Німеччиною. Загальний обсяг допомоги Німеччини для підтримки енергетичного сектору України вже становить 552 млн євро.

Про це повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з німецькою колегою Катериною Райхе.

Міністри також обговорили передачу Україні газотурбінної установки потужністю 38 МВт, яка пов'язана з інфраструктурою Північного потоку, для потреб АТ «Укрнафта» в ремонті Криворізької ТЕЦ.

Україна та Німеччина посилюють співпрацю у напрямі закупівлі необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та формування резервів напередодні наступного опалювального сезону. Йдеться про використання обладнання з декомісованих енергетичних об’єктів у Німеччині.

"Окрему увагу приділили розвитку співпраці у сфері експорту біометану. Німеччина є пріоритетним ринком, і ми бачимо значний потенціал для розширення співробітництва", - додав Шмигаль.