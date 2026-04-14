ГоловнаЕкономікаДержава

Аграрії всіх областей розпочали сівбу ярих зернових культур

Вже засіяно 17% від прогнозованих площ.

Станом на 14 квітня 2026 року загалом всі категорії господарств засіяли 997,0 тис. га зернових та зернобобових культур, що становить 17% від прогнозованих площ, повідомляє урядовий портал. 

Зокрема, посіяно ярої пшениці –  128,5 тис. га, ярого ячменю –  528,7 тис. га, гороху - 209,8 тис. га, вівса –  100,3 тис. га, проса – 0,3 тис. га та кукурудзи – 0,1 тис. га. 

Найбільші площі зернових та зернобобових культур засіяли аграрії Одеської, Тернопільської та Миколаївської областей.

В розрізі областей: 

  • Одеська область –  164,5 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 35 тис. га, горох - 95 тис. га, овес – 1,2 тис. га);
  • Тернопільська область –  81 тис.га (пшениця – 13,3 тис. га, ячмінь – 58,4 тис. га, горох –  4,1 тис. га, овес – 4,6 тис. га);
  • Миколаївська область – 79,3 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь –  41,5 тис. га, горох - 33,1 тис. га, овес – 0,5 тис. га).

Паралельно триває сівба технічних культур. Наразі засіяно 126,8 тис. га. Зокрема, цукрових буряків посіяно 68,6 тис. га, що становить 35% від прогнозу.

Також у 13 областях України розпочато сівбу соняшника – Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Загалом цією культурою засіяно 58,1 тис. га.

На Дніпропетровщині розпочали сіяти кукурудзу. 

До сівби сої приступили аграрії Львівської області – засіяно 0,1 тис. га.

