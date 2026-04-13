Після «великоднього перемир’я» РФ атакувала енергетику України. Є знеструмлення

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Після «великоднього перемир’я» Росія поновила дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Чернігівській областях. 

В «Укренерго» розповіли, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались і енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання. 

Через наслідки попередніх масованих рекетно-дронових атак сьогодні після 16:00 до кінця доби в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Загалом споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 13 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 7,9% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю. Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 12 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 5 квітня. Причина – нижча температура повітря на всій території України. 

Сьогодні у вечірні години є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Тому українців просять обмежити користування електроприладами з 16:00 до кінця доби і не вмикати у цей період кілька потужних приладів одночасно.

В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

