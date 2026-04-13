Троє мешканців Харківщині постраждали через російські атаки

Упродовж доби російські війська атакували 5 населених пунктів Харківщини і поранили там трьох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Золочів постраждали 32-річний чоловік і 63-річна жінка, а у м. Богодухів зазнав гострої реакції на стрес 58-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Олександрівка Близнюківської громади травмувався 19-річний чоловік.Також медики надали допомогу 59-річній жінці, яка 10 квітня постраждала внаслідок обстрілу в с. Благодатівка Кіндрашівської громади.

Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Герань-2»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду (сел. Великий Бурлук).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 15 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 958 людей.