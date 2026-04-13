Суспільство / Війна

Росіяни вчора поранили жінку у Запорізькій області

Окупанти завдали 456 ударів. 

Росіяни вчора поранили жінку у Запорізькій області
Наслідки російського удару на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора, 12 квітня, через російські атаки у Запорізькому районі поранена жінка. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні.

431 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Новорозівку, Новояковлівку, Ясну Поляну, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Воздвижівці та Новоданилівці.

20 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

