Росіяни вчора поранили жінку у Запорізькій області

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

20 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Воздвижівці та Новоданилівці.

Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Вчора, 12 квітня, через російські атаки у Запорізькому районі поранена жінка.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies