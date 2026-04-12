​Укренерго прогнозує на понеділок обмеження лише для промисловості

Завтра, 13 квітня, в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Українців закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години.

" Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - додали в Укренерго.