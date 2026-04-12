До кінця наступного тижня може відбутися черговий обмін військовополоненими.
Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив у коментані Новини.LIVE.
“Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури”, – сказав Буданов.
- Учора відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 175 наших військовослубовців та семеро цивільних. Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки.
- Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими продовжаться вже найближчим часом.