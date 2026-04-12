Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В Ялті замість терміналу порту будуть казино та готелі. За проєктом стоїть друг Путіна, – Центр нацспротиву

В Ялті замість терміналу порту будуть казино та готелі. За проєктом стоїть друг Путіна, – Центр нацспротиву
Фото: Центр нацспротиву

В Ялті російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу морського порту ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Місцеві жителі натомість вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.

За даними ЦНС, нещодавно навколо порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, за яким стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг.

Ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія ООО “Управляющая компания инфраструктурных проектов”, пов’язана з колом Аркадія Ротенберга через попередні проєкти. 

У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Невдовзі обʼєкт був виставлений окупаційною владою на продаж і придбаний московською компанією “Черноморское развитие”.

“Ми вже писали раніше про дерибан ялтинської нерухомості. Ця історія продовжує схему перерозподілу стратегічних активів окупованої території на користь структур, близьких до кремлівських еліт”, – зазначили у Центрі.⁩

Читайте також
