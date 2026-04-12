В Ялті російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу морського порту ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Місцеві жителі натомість вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.

За даними ЦНС, нещодавно навколо порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, за яким стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг.

Ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія ООО “Управляющая компания инфраструктурных проектов”, пов’язана з колом Аркадія Ротенберга через попередні проєкти.

У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Невдовзі обʼєкт був виставлений окупаційною владою на продаж і придбаний московською компанією “Черноморское развитие”.

“Ми вже писали раніше про дерибан ялтинської нерухомості. Ця історія продовжує схему перерозподілу стратегічних активів окупованої території на користь структур, близьких до кремлівських еліт”, – зазначили у Центрі.⁩

